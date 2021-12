ASSE : l'avenir d'Adil Aouchiche fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

J'attends de voir

« Peut-être (sans doute) que mon analyse est un peu biaisée par les attentes (fortes) qu'il suscitait mais j'ai du mal à m'enthousiasmer pour Adil Aouchiche. Bien sûr, face à Nantes, l'ancienne pépite du PSG a amené du dynamisme à une équipe verte qui en manquait mais je pense que Pascal Dupraz a eu raison de ne pas mettre le réveil de l'ASSE sur les seules épaules des deux entrants. Certes, le natif du Blanc-Mesnil a fait une entrée encourageante … Mais assez loin de sa prestation de l'an dernier face au FCN à la Beaujoire par exemple (1 but, 1 passe décisive).

Claude Puel attendait Adil Aouchiche sur la régularité. Je pense que Pascal Dupraz l'attend aussi sur ce plan. Aujourd'hui, et même si certains le défendent encore en mettant en avant son jeune âge (19 ans), j'ai du mal à voir une montée en puissance sur la durée de ce joueur si attendu. Je veux bien qu'on fasse preuve de patience mais, quand on a 55 matchs en pro, il est quand même important d'afficher, à un moment donné, une progression pour ne pas rester cantonné à la catégorie « éternel espoir ». Niveau statistiques, ce n'est pas flagrant (3 buts, 6 passes décisives seulement dans le monde des adultes). J'attends aussi son premier but cette saison, lui qui n'a plus fait trembler les filets depuis le 18 octobre... 2020 (face à Nice). Dire aujourd'hui que Pascal Dupraz peut relancer Adil Aouchiche me paraît largement prématuré. »

Alexandre CORBOZ

Espérons le !

« Dupraz qui relance Aouchiche, c'est tout ce que l'on peut souhaiter à Adil en cette période de vœux. Est-ce que j'y crois ? Un peu comme Alexandre, je demande à voir. Mais l'entrée en jeu du « double A » contre Nantes m'a plu. Aouchiche a fait preuve d'initiatives, il a beaucoup proposé, on l'a vu provoquer, dribbler et même tirer, deux fois plutôt qu'une. Même si sa dernière frappe a été complètement dévissée, c'est intéressant de voir l'ancien parisien tenter des choses. Ces derniers temps, ça n'avait pas été le cas. J'avais trouvé sa mi-temps contre Rennes (0-5) très inquiétante, avec beaucoup de passes aux Rennais et une frappe expédiée quasiment au poteau de corner. Je pense qu'Aouchiche avait perdu confiance en lui et que cette confiance, Dupraz peut l'aider à la retrouver. Le départ de Puel ne devrait en tout cas pas faire de mal au n°17, joueur-symbole de l'échec du Castrais sur le banc des Verts. Un banc qu'Aouchiche pourrait un peu moins fréquenter en ce début d'année, surtout s'il confirme ce qu'il a montré contre Nantes. Les qualités techniques, Adil les a. Mais pour provoquer le déclic, il faudra qu'il muscle davantage son jeu. C'est ce qu'on attend de lui depuis son arrivée, il y a un an et demi.»

Laurent HESS