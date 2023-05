ASSE : l'avenir de Soucasse fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Pas trop le choix !

« Le Toulouse FC avait annoncé en août 2020 le départ de Jean-François Soucasse, son directeur exécutif, en poste depuis 2008. Le Téfécé venait d'être relégué en L2. Depuis, Soucasse a rejoint l'ASSE en janvier 2021 avec une descente à la clé et une saison actuelle très compliquée en L2. Et ce alors que Toulouse, remonté en L1 l'été dernier, vient de remporter la Coupe de France en dominant Nantes (5-1)... Un chat noir, l'ancien défenseur ? A l'ASSE, Soucasse avait d'abord attiré la sympathie des salariés du club, mais les résultats de l'équipe ont vite plongé tout le monde dans le doute à L'Etrat. Où le directeur général des services, devenu président délégué, ne s'est pas montré très convaincant dans sa gestion du club. Ses choix stratégiques ont été catastrophiques, notamment celui d'aller chercher Pascal Dupraz après avoir remercié Claude Puel. Mais aussi le Mercato hivernal, l'an dernier, celui de cet été, sans parler de cette volonté de vouloir changer le logo du club en pleine opération maintien... Résultat : deux ans et demi après son arrivée, le bilan du Toulousain est sans appel. Il avait incité Roland Romeyer à reprendre la main à L'Etrat cet hiver. Si Soucasse est toujours là, c'est avant tout car il est protégé par un parachute doré qui s'élèverait à 600 000 €. Une somme que les actionnaires ne devraient pas pouvoir dépenser vu l'état actuel des finances... »

Laurent HESS

Encore, par défaut !

« A l'heure où j'écris ces lignes, l'ASSE n'a pas encore trouvé de repreneur pour prendre la suite du tandem Bernard Caïazzo – Roland Romeyer. Tant que c'est le cas, je ne pense pas qu'il faille changer de président délégué. Nous sommes déjà dans une « gouvernance transitoire » et celle-ci permet surtout d'éloigner au maximum Romeyer des affaires courantes. Je ne cautionne pas toutes les décisions de Jean-François Soucasse mais au moins on a à faire à quelqu'un de discret qui ne crée pas davantage de problèmes qu'il n'en règle, qui ne fait pas non plus de déclarations à l'emporte-pièce qui pourraient nuire à l'image des Verts. Lui, par exemple, ne s'est jamais affiché à la télévision nationale égyptienne pour faire capoter un transfert ou pointer du doigt certains intermédiaires.

Le « Ciccolunghi » stéphanois

Avec Soucasse, on est dans la discrétion. Peut-être trop pour certains. Dans la grande compétence ? Pas forcément. Surtout que je suis assez d'accord avec Laurent quand je vois le renouveau de Toulouse depuis son départ mais il faut prendre en compte le fait que Soucasse est arrivé en qualité d'équilibriste à une époque difficile d'un point de vue économique pour les Verts. Jean-François Soucasse n'est pas là pour marquer l'histoire du club. Si je voulais faire un parallèle avec un président délégué récent dans le foot français, ce serait le fantasque Giovanni Ciccolunghi, l'Italien moustachu resté trois mois à la présidence de l'OM entre juillet et octobre 2016 au moment où Margarita Louis-Dreyfus cédait le club à Frank McCourt. La seule différence avec Soucasse, c'est qu'il s'agit de « provisoire » qui dure... »

Alexandre CORBOZ