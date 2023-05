ASSE : l'avenir des Verts en 5 grandes questions

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le club sera-t-il vendu ?

Les supporters des Verts ont appris, et depuis des lustres, à faire la distinction entre la théorie et la réalité, la vérité et le mensonge. Celui des deux actionnaires date d'il y a près d'un an, lorsqu'ils nous avaient annoncé, via un communiqué, qu'ils allaient changer de cap et quitter le club, au soir de la relégation en L2. Résultat, ils sont toujours là et la théorie du ce sera mieux sans eux se marie mal avec la réalité de leur incompétence. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, loin du prétendu amour du club, veulent des millions pour partir. Combien ? 15 M€ chacun selon nos informations... Et on ne voit pas quelle personne censée pourrait leur donner à l'heure actuelle. L'ASSE n'a plus d'actif joueurs, elle végète en Ligue 2 et ne peut donc même plus espérer de solides droits télé. Compliqué dans ces conditions de faire miroiter quoi que ce soit à d'éventuels investisseurs. Surtout que ce n'est pas 100% du club stéphanois qui serait en vente, mais 78% environ, les 22% d'Adao Carvalho, étant toujours confisqués par un organisme d'état, l'AGRASC. Le Vert est la couleur de l'espoir mais les deux actionnaires ont déjà découragé depuis des mois de potentiels repreneurs (Le Prince Ravichak, Jean-Michel Roussier, Olivier Markarian, David Blitzer). Bref, il y a de fortes chances que l'ASSE poursuive une saison de plus avec deux actionnaires majoritaires contestés au possible qui devraient bientôt fêter leurs 20 ans au club !

Batlles sera-t-il toujours sur le banc ?

Le coach des Verts était sur un siège éjectable cet hiver mais les résultats en 2023 ont considérablement renforcé son crédit. Romeyer l'estime et il sait que Batlles jouit d'une belle cote au près du public. Il lui reste un an de contrat. Le virer couterait donc une certaine somme. Si le club ne venait pas à changer de présidence, Batlles devrait donc repartir pour un tour. A moins qu'il ne décide de s'en aller, en cas de proposition intéressante, après une saison éprouvante où il n'a pas forcément été toujours bien soutenu...

Statu-quo et équations difficiles à résoudre...

Va-t-on vers un Mercato agité ?

Aucune raison pour que de nombreux mouvements ne s'opèrent pas dans les prochaines semaines. Sans doute parce que sportivement, la direction et le sportif ont raté l'exercice actuel. La remontée, qui était un objectif avoué, est vite devenue un pénible maintien et il va falloir reconstruire avec un nouvel effectif. La principale préoccupation concerne Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. Avec une tendance, qui reste une tendance : leurs départs. Le premier a toutes les raisons de ne plus vouloir rester en Ligue 2, il est convoité en L1 et à l'étranger. Le second, qui reste sur de solides performances depuis des semaines, n'aura pas, on l'imagine, l'envie de rester à l'étage inférieur. Il pourrait être acheté et revendu dans la foulée. Autres joueurs susceptibles de quitter le navire : Saïdou Sow, l'un des rares à avoir une petite valeur marchande. Mickaël Nadé devrait s'en aller lui aussi, et le club va chercher à se séparer de Jimmy Giraudon et Lenny Pintor. Ce qui ne s'annonce pas simple. Benjamin Bouchouari, certes irrégulier mais dont l'aisance technique pourrait pousser quelques écuries à formuler une offre, pourrait être transféré. Les Verts ne devraient pas conserver Kader Bamba, prêté par le FC Nantes, mais ils discutent avec Mathieu Cafaro, prêté par le Standard de Liège. L'ancien rémois devra toutefois baisser son salaire pour rester... Des discussions sont également en cours avec Gaëtan Charbonnier. L'ASSE devra aussi trouver des solutions pour deux de ses gardiens, Matthieu Dreyer et Etienne Green, et il faudra également gérer le dossier des joueurs prêtés : Yvan Neyou, Yvann Maçon, Maxence Rivera et Mahdi Camara,. Ce sera ensuite, aux dirigeants stéphanois, et notamment à la cellule recrutement de faire du bon travail pour dénicher d'éventuelles perles rares.

Des moyens financiers en perspective ?

Pas simple d'en envisager beaucoup. Et ce pour une raison simple : un véritable effort financier a été fait l'hiver dernier et il demeure une certitude que Loïc Perrin et consorts n'auront pas les mêmes moyens cet été. Les deux actionnaires, qui ne remettent plus d'argent depuis des lustres, ont touché d'importants droits télé l'été dernier au travers du fond d'investissement CVC. Et ce malgré la descente en Ligue 2. Ce ne sera pas du tout le même montant dans les semaines qui viennent et il faudra, du coup, espérer quelques ventes ou certaines économies de salaire pour permettre au groupe de Batlles de s'étoffer. Ça ne s'annonce pas des plus simples. Le club espère que Brest se maintiendra, le prêt de Camara étant assortie d'une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Et il table sur les transferts de Sow, Nadé et Bouchouari pour renflouer un peu ses caisses. Mais l'enveloppe Mercato ne devrait pas être très épaisse, surtout que la masse salariale actuelle est conséquente.

La direction menacée ?

Qui dit direction entend un triumvirat composé de Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem. Le premier d'entre-eux, qui reste sur deux descentes en L2 avec Toulouse et les Verts, voit le TFC s'adjuger des trophées sans lui. Mais pas besoin d'espérer son départ, l'actuel directeur général des services ayant négocié dans son contrat une somme rondelette en cas d'éviction... Loïc Perrin, lui, qui fait figure d'icône, n'est pas toujours loué pour son travail en interne. Des critiques, nombreuses, ont vu le jour depuis le mercato estival avec, il faut bien le dire, des choix critiquables. Ce fut mieux cet hiver même si on se demande toujours ce qu'est venu faire Matéo Pavlovic dans le Forez et Perrin est difficilement "virable", son statut le préservant de tout à Sainté. Samuel Rustem, enfin, qui travaille dans la discrétion, est pour sa part un « couteau suisse » discret et apprécié de Romeyer. Lui-aussi devrait donc rester. La direction opérationnelle actuelle ne risque au fond qu'une seule chose : la vente du club. Les cartes seraient alors rabattues et de nouvelles têtes arriveraient forcément. Mais ça...

Benjamin DANET (avec Laurent Hess)