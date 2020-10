ASSE : l'avocate de Ruffier attaque le club et Claude Puel

Lundi soir, l'AS Saint-Etienne a publié un communiqué pour annoncer que son gardien Stéphane Ruffier avait été débouté concernant sa contestation de la mise à pied dont il fait l'objet pour acte d'insubordination. Ce mercredi, l'avocate du Basque, Dorothée Bisaccia-Bernstein, a rétabli la vérité au micro de France Bleu. Le club comme Claude Puel en prennent pour leur grade.

'L'AS Saint-Etienne n'est pas raisonnable"

"La réponse de la commission juridique de la LFP à l'ASSE est une étape dans une démarche importante de Ruffier : celle de faire entendre que l'ASSE n'est pas régulière. L'ASSE doit respecter ses joueurs et la Charte du football professionnel. Ruffier et le club sont liés par un contrat, le joueur veut exécuter son contrat normalement mais le club de Saint-Étienne estime n'avoir rien à se reprocher, c'est pourquoi on a demandé à l'ASSE d'inspecter cette violation."

"L'AS Saint-Étienne n'est pas raisonnable dans sa communication, et ça depuis le début de la dégradation de la relation. Non, ce n'est pas vrai, la commission juridique n'a pas débouté Ruffier, ça relève du conseil des prud'hommes. Contrairement à ce que la commission juridique a demandé, non l'ASSE n'a pas réintégré Ruffier, il a reçu un message du club lui disant qu'il avait un entrainement seul. Les conditions d'entrainement de Ruffier depuis juillet sont constitutives d'une mise à l'écart, il s'entraine seul, il a fait seulement cinq entrainements avec le groupe depuis juillet et ça, c'est inacceptable par rapport à la Charte du football professionnel."

"Il demande à être traité comme tout le monde"

"Le club a tendance à se croire au dessus des lois, l'ASSE se place au dessus du joueur. C'est un loft qui a été organisé pour pousser Ruffier à la faute, le faire craquer pour rompre son contrat de travail et pour se débarrasser d'un joueur qu'on juge trop cher. C'est un des meilleurs joueurs de la décennie du club, ce n'est pas admissible. C'est très difficile pour Ruffier en ce moment, ce qu'il est en train de vivre. Il est très attaché au club, un club avec lequel il a tout connu en 10 ans de service. Il avait envie de terminer son contrat et sa carrière à Saint-Étienne et il se retrouve du jour au lendemain banni par le club."