ASSE : l’avocate de Ruffier sort du silence, les Verts réfléchissent à faire appel !

Comme révélé ce midi, Stéphane Ruffier a remporté son procès face à l’ASSE devant le conseil des prud’hommes. S’il n’a finalement récolté que 850 000€ des 7 M€ qu’il réclamait au titre de licenciement abusif, le Bayonnais est satisfait du verdict.

Pour l’honneur, Ruffier est satisfait

C’est en tout cas ce qu’a fait savoir son avocate Me Dorothée Bisaccia-Bernstein à l’AFP : « C'est une très bonne décision qui reconnait les sanctions disciplinaires disproportionnées et le licenciement pour faute grave infondé ». Son honneur lavé, l’ancien gardien de but des Verts ne devrait pas faire appel de la décision de justice… et il est peu probable que l’ASSE – qui s’en tire à bon compte financièrement – ne se décide à aller au combat.

Lancé sur les suites que le club comptait donner à cette décision, Me Olivier Martin n’a cependant fermé aucune porte : « Le club a pris acte de la décision rendue par le Conseil des prud'hommes et attend d'en recevoir la notification pour envisager la suite ». Les deux parties ont un mois pour faire appel de la décision rendue.

