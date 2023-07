ASSE : la fidélité du Peuple Vert ne se dément pas !

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Le Peuple Vert fait encore des siennes. Et de la plus jolie des manières. Ainsi, et on l'a appris dans la journée via le site officiel de l'ASSE, les joueurs de Laurent Batlles vont être soutenus massivement la saison prochaine.

Le cap des 10 000

Le cap des 10 000 abonnements vient en effet d'être franchi. A notre que sur ces 10 000 abonnements, 24% sont de nouveaux abonnés. Preuve que le club stéphanois continue de séduire malgré des résultats désastreux depuis quatre ans.

#90ansÇaSeFêteEnsemble et avec... 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐨𝐢𝐬 ! Il est notre 1️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣e abonné au stade Geoffroy-Guichard 🤗



🎁 En plus du clin d'oeil, ce supporter des Verts s'est vu offrir son abonnement pour la saison 23-24 ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 18, 2023

