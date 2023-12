ASSE : le plan de Guingamp pour faire dérailler les Verts révélé

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Défaite interdite pour l'ASSE, ce soir à Geoffroy-Guichard ! Face à Guingamp, 6e du classement qui est à égalité de points avec eux, les Verts doivent mettre un terme à leur terrible série de trois revers pour se relancer vers le haut du tableau. Les Bretons ne sont pas forcément l'adversaire idéale pour repartir de l'avant car, comme l'a expliqué leur entraîneur, Stéphane Dumont, en conférence de presse, ils aiment avoir de l'espace devant eux. Et comme les hommes de Batlles devraient jouer haut sur le terrain, ils en laisseront forcément derrière eux...

EAG plus à l'aise lorsqu'il a "de la place pour s'exprimer"

"Je ne connais pas le scénario du match, mais il est certain qu'on a toujours été beaucoup plus à l'aise lorsqu'on a de la place pour s'exprimer. C'est le cas pour beaucoup d'équipes de ce championnat. Dès qu'on a de l'espace, on a cette capacité à pouvoir se projeter à pouvoir l'utiliser correctement. Il faudra bien plus que ça face à Saint-Étienne. On va affronter un adversaire qui est de grande qualité sur le plan technique. Certes, ils seront dans un contexte particulier au vu de la dynamique du moment mais cela reste un adversaire redoutable avec de super joueurs sur la pelouse et dans un stade magnifique. La clé ne sera pas que là. Ils sont capables de fournir de vraies prestations, ce sont de très bons joueurs. Ils sont aussi capables de grosses dynamiques. Je crois qu'avant la série de défaites du moment, ils avaient sur une belle série de dix matchs sans défaite. Ils sont capables de séries importantes. Ils sont dans le coup pour la montée. Ça reste une belle équipe et on s'attend toujours à les voir en haut."

