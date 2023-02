ASSE : l'entraîneur de Dijon trouve aussi à redire sur le mercato des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Demain, Saint-Etienne et Dijon jouent un choc du bas de tableau à Geoffroy-Guichard puisqu'il opposera le 18e au 17e. Et qu'une victoire permettrait au vainqueur du jour d'éventuellement sortir de la zone rouge. Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du DFCO, Omar Daf, a été interrogé sur les Verts. Et il a constaté, comme beaucoup de ses confrères, que l'ASSE avait énormément recruté en janvier. Mais contrairement à la majorité, il n'a pas condamné ce mercato gargantuesque.

"Saint-Étienne était une équipe programmée pour remonter dès cette saison, ça n'est pas le cas en tout cas sur leur début de saison, a-t-il expliqué. Derrière, ils ont mis énormément de moyens avec un recrutement XXL pour pouvoir sortir de la zone rouge. On voit que c'est toujours difficile, ils sont dans cette zone depuis le début. C'est pour ça qu'il faut aborder ce championnat avec beaucoup d'humilité, c'est ce que nous faisons. Le match de demain, nous allons l'aborder avec beaucoup de détermination, d'ambition mais aussi beaucoup d'humilité parce qu'on aura une équipe qui s'est considérablement renforcée en face de nous mais nous on travaille, avec le groupe à notre disposition et on va aller chercher l'objectif."