ASSE : l'entraîneur de Laval se lâche sur le phénomène Vert

Il y a quelques années, un Stade Lavallois-ASSE était une rencontre de D1. C'est désormais un match de Ligue 2, qui garde tout de même une certaine saveur pour le public mayennais puisque le stade Francis-Le-Basser devrait faire le plein.

A quelques heures de la rencontre, l'entraîneur de Laval, Olivier Frapolli, s'est confié sur son adversaire du week-end. Et il avait des choses à dire. "C'est une affiche pour les nostalgiques des années 80 ! Sainté en L2, c'est une anomalie. Ce club attire du monde, partout. C'est un club historique. J'ai grandi avec l'épopée des Verts et ça reste, même si les résultats ne sont plus là. C'est un club qui suscite toujours autant de passion, c'est une superbe affiche. Il y aura beaucoup de supporters stéphanois. On aura donc un combat sur le terrain et une lutte dans les tribunes."