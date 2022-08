ASSE : l'entraîneur de QRM souhaite un court passage en L2 aux Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Le passage en Ligue 2 de l'AS Saint-Etienne va lui permettre de mieux mesurer sa popularité, la lumière de la Ligue 1 étant happée par le club du Qatar ou les Olympiques. A chaque fois que les Verts s'apprêtent à affronter un adversaire dans l'antichambre de l'élite, ils ont droit à des compliments, à des rappels de leur grandeur, etc. Ca s'est passé à Dijon et contre Nîmes lors des deux premières journées, cela se passe encore à Quevilly-Rouen-Métropole, adversaire lundi soir de l'équipe de Laurent Batlles. L'entraîneur des Normands, Olivier Echouafni, a été particulièrement bienveillant envers l'ASSE.

"C'est une institution historique, c'est incroyable de les voir en L2. Pour cette équipe et pour ce club, ça ne doit être qu'un mauvais moment à passer, j'espère de tout cœur qu'ils vont vite retrouver la L1, c'est l'objectif pour ce club-là. Vous verrez lundi le nombre de supporters qui vont se déplacer pour vivre ce match. Sportivement, on sait qu'ils ont été pas mal pénalisés, ce n'est pas facile un début de saison comme ça mais je sais qu'ils vont rebondir rapidement, après le match de Quevilly (sourire). Saint-Étienne, c'est aussi une marque représentative du championnat de France. Cette rencontre met en lumière notre club, on devrait jouer à guichets fermés. C'est historique pour nous, c'est le premier match entre QRM et l'ASSE, c'est important pour le club, le groupe, les partenaires. Avoir Saint-Étienne à Diochon c'est quelque chose de sympa."