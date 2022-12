ASSE : l'entraîneur de Valenciennes voit une issue heureuse à la saison des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Malgré une première partie de saison apocalyptique, Laurent Batlles a été confirmé dans ses fonctions à l'ASSE. Mais l'entraîneur n'aurait pas le droit à l'erreur pour les deux derniers matches de l'année, à Annecy et contre Caen. Car deux nouvelles défaites pourraient lui être fatales, alors que son équipe est dernière de Ligue 2. Mais Nicolas Rabuel ne croit pas au scénario catastrophe. Dans un entretien au site du VAFC, il a donné son point de vue sur les forces en présence dans la division et estimé que les Verts, comme Dijon, n'allaient pas rester scotchés dans les profondeurs du classement.

"Je trouve que le classement donne une assez bonne lecture des forces en présence, même si je me doute aussi que des équipes comme Dijon et Saint-Étienne, qui ont mal débuté mais qui ont un vrai potentiel, vont faire une belle deuxième partie de saison. Pour moi, Bordeaux et Le Havre sont en haut avec un projet de jeu bien identifié et une vraie efficacité. Ce sont deux équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts et c’est souvent un critère important. Maintenant, il y a tellement de challengers derrière, avec dix ou douze clubs qui veulent monter et qui ont clairement affiché leur ambition en début de saison."