ASSE : l'entraîneur du DFCO met en garde Claude Puel

Après avoir mis un terme à sa terrible série de sept défaites, contre Lille (1-1), l'AS Saint-Etienne tentera de décrocher une première victoire depuis la 3e journée ce dimanche à Dijon. Une terre qui réussit plutôt bien aux Verts puisqu'ils ont remporté leurs cinq matches de Ligue 1. Un signal plutôt encourageant pour Claude Puel et ses hommes que le nouvel entraîneur du DFCO, David Linarès, a toutefois voulu tempérer.

"Cela n'a aucune incidence"

"La malédiction contre l'ASSE ? Cela n’a aucune incidence, a expliqué Linarès en conférence de presse. Beaucoup de joueurs sont arrivés et vont découvrir cet adversaire. Chaque saison est différente, chaque match à sa propre histoire. J’ai bien aimé l’efficacité offensive à Nice, un secteur qu’on avait beaucoup travaillé après le match de Lens. Si on peut s’aspirer de l’allant offensif à Nice, ça sera pas mal."

David Linarès a ensuite évoqué l'actualité de l'AS Saint-Etienne et le nouveau projet mis en place par Claude Puel depuis un an : "Ils ont perdu certes beaucoup de matches de suite, mais le contenu était intéressant. Ils ont monté un projet. Ça reste un club historique de la Ligue 1, on va les respecter comme il se doit".