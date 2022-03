ASSE : l'état des comptes des Verts laisse perplexe un spécialiste

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Si, à chaque bilan financier, l'ASSE annonce des comptes dans le vert à la DNCG, le club ligérien est régulièrement cité comme l'un des clubs les plus en danger de Ligue 1 du fait de ses dettes bancaires et de la fortune modeste de ses actionnaires. Le fait que le club soit un panier percé depuis des années intrigue beaucoup.

« Il y a un hiatus, c'est un peu un mystère »

C'est notamment le cas de Jean-Pascal Gayant, économiste du sport et professeur de sciences économiques à l'Université du Mans qui s'est confié au Progrès : « Ce qui est surprenant, c’est qu’on a ce solde des ventes positif en engrangeant des dizaines de millions d’euros, et un club qui est dans une situation pécuniaire très difficile. Il y a un hiatus, c’est un peu un mystère. Peut-être que le club est parti sur des budgets trop optimistes, avec des dépenses malgré tout conséquentes. En plus le Covid et Mediapro ont porté un gros coup qui accentue cette situation ».

« L’ASSE me paraissait en difficulté financière en 2019, et on a eu des résultats qui semblaient miraculeux, en particulier en 2020. Ça m’a beaucoup surpris. Les informations de la DNCG ont été tardives et laconiques l’année dernière, on a du mal à connaître la situation des clubs. On sera très attentif au prochain rapport de la DNCG », a-t-il rajouté.