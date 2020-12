ASSE : l'étonnant traitement de Maçon pour préparer son retour

De retour à L'Etrat où il va désormais poursuivre sa convalescence après sa rupture des ligaments croisés mi-octobre, Yvann Maçon (ASSE) s'est confié à RMC Sport. Sur la bonne voie depuis deux mois et demi, le latéral des Verts travaille déjà sur l'approche mentale de son retour à la compétition. Un retour qu'il espère pour la fin de saison.

Une approche à base d'hypnose et de musique

« Je ne me mets pas trop de dates, pour ne pas être déçu. Mais j'espère le plus rapidement possible. Ça serait bien pour la fin de la saison, mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Je pense que c'est possible, mais il faudra écouter les médecins. Je vais avoir aussi un peu peur lors des premières séances, et je travaille là-dessus en faisant un travail mental avec un médecin. À base d'hypnose et de musique », explique l'intéressé.

De retour de son passage à Hauteville où il a démarré sa rééducation, Maçon fixe la prochaine étape à valider : « Avec le club, j'ai commencé dernièrement tout ce qui est prise de masse pour habituer mon corps à fonctionner normalement (…) Je vais aller à Clairefontaine à partir du 10 janvier pour la deuxième phase de ma rééducation ».