ASSE : l'étonnante connexion entre le prince du Cambodge … Et Mathieu Bodmer

Comme révélé par Le Parisien hier soir et confirmé par RMC Sport depuis, Norodom Ravichak, l'un des princes du Cambodge, aurait fait une offre de 100 M€ au cabinet KPMG pour racheter l'ASSE. Si on ne sait pas énormément de choses du petit-fils du roi Sihanouk, une anecdote a néanmoins attiré notre attention.

En effet, au moment de faire des recherches sur le prince Ravichak, nous sommes tombés sur un article d'un site normand (76 Actu) évoquant la présence en décembre 2014 du Cambodgien a une exhibition de foot en salle à Rouen, le Plug-Foot Game.

Là où l'information prend un tournant cocasse, c'est que l'évènement était parrainé par... Mathieu Bodmer. Visiblement, les deux hommes se connaissent via un ami en commun (Marc Coplo, ancien footballeur devenu gestionnaire de fortune). Quand on sait que l'actuel consultant est évoqué dans un autre projet de rachat de l'ASSE, avec des fonds nord-américains, cette anecdote montre combien le monde est petit... A moins qu'il ne s'agisse d'un seul et même projet vu que le prince Ravichak n'est pas seul sur le dossier comme il l'a lui-même confié ?