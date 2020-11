ASSE : l'explosion anglaise de Wesley Fofana n'étonne pas chez les Verts

En signant à Leicester City dans les derniers jours du Mercato, Wesley Fofana (19 ans) ne s'attendait sans doute pas à un démarrage aussi canon avec les Foxes. Du côté du centre de formation de l'ASSE, on n'est pourtant pas vraiment surpris. En tout cas pas l'actuel entraîneur de la réserve Razik Nedder, qui s'est exprimé sur France Bleu.

« On n'est pas surpris de l'évolution de Wesley Fofana »

« On n'est pas surpris, nous les techniciens qui l'avons eu à l'ASSE, de l'évolution de Wesley Fofana. Même si c'est vrai qu'il a eu un parcours de formation un peu en zigzag, ses qualités intrinsèques étaient là. Dès qu'il a éclaté au haut niveau chez nous, on était persuadé que ça pouvait aller très vite », assure l'éducateur, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 avec Fofana en défense.

Concernant ce départ qui a rapporté 35 M€ (+5 M€ de bonus potentiel) au club, Razik Nedder ne nourrit pas de regrets : « Notre priorité, c'est que les joueurs que l'on forme brillent chez nous à Geoffroy-Guichard devant nos supporters. Après, ça permet au club de vivre, de pérenniser le club. C'est aussi une des fonctions, une des missions du centre de formation. Aujourd'hui on est fier du travail qu'on a accompli, on est fier de l'évolution d'un garçon qu'on a vu grandir et qui aujourd'hui vit un rêve. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter là ».