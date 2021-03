ASSE : l’inquiétante raison du mutisme de Modeste est tombée

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’opération maintien décrétée cette saison par Claude Puel à l’ASSE passe par Angers dès samedi dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (13h). Qui mieux que Christophe Lagrange, ancien joueur des deux clubs, aurait pu analyser les forces en présence avant ce rendez-vous charnière du sprint final ?

« Les Verts vivent une saison difficile, je suis triste de les voir à cette place, a-t-il regretté dans Le Progrès. Si l’on se réfère au classement, Angers part favori. Mais sur un match, tout est possible. L’ASSE ne va pas venir en victime. Il faut prendre des points rapidement pour le maintien. »

« Lorsqu’on arrive dans une équipe malade, ce n’est pas évident »

Au-delà du score final, Lagrange résume ce match à l’opposition entre les deux attaquants, Loïs Diony du côté angevin et Anthony Modeste du côté stéphanois. Selon lui, la période de doute installée à l’ASSE ces derniers mois agit directement sur le mutisme observé chez le buteur prêté par Cologne cet hiver. « Ce match sera un duel d’attaquants, avec Loïs Diony passé par l’ASSE et Anthony Modeste qui s’est révélé à Angers, a-t-il rappelé. Ça va être marrant. Modeste, qui manque de compétition, on pense qu’il va être le sauveur mais lorsqu’on arrive dans une équipe malade, ce n’est pas évident. »