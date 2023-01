Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« Ce Mercato est porteur d'espoir. On est en train de corriger le tir. On fait ce qu'il faut pour se remettre dans le sens de la marche. Quand on voit la façon dont on a renoué avec la compétition à Annecy, quelle honte ! Namri, je suis désolé, mis il n'a pas du tout le niveau L2. On a vraiment raté notre campagne de recrutement du début de saison : Giraudon, Chambost, Dreyer, Pintor... Là au moins, on se renforce vraiment. Charbonnier, c'est très bien, c'est un vrai buteur de L2. Larsonneur va mettre tout le monde d'accord et Appiah est un renfort aussi à son poste. Bamba et Nkounkou, on verra. Le regret par contre, c'est Ghoulam.

« C'est vraiment dommage de ne pas avoir convaincu Ghoulam »

Faouzi aurait été un gros renfort, avec son expérience, sa qualité technique. En plus, c'est un meneur. C'est vraiment dommage de ne pas l'avoir convaincu de signer. Il fallait faire l'effort, comme on l'a fait pour Charbonnier. Il aurait tiré tout le monde vers le haut, il aurait été un exemple pour les jeunes. J'ai vu qu'on était sur le petit Gharbi, de Paris. Ce serait un joli coup. Mais quoi qu'il en soit, on peut reconnaître que Roland (Romeyer) a sorti le chéquier. C'est bien. L'équipe commence à ressembler à quelque chose. En plus, Moueffek revient bien. Lui, c'est vraiment un bon joueur. On peut le considérer comme un renfort lui aussi. Sur le papier, l'équipe est bien plus forte qu'au début de la saison. L'idéal maintenant, ce serait de dégraisser un peu, et de prolonger Krasso. C'est notre meilleur joueur. Ce serait dur de le voir partir libre. Ce n'est peut-être pas dans son intérêt de prolonger mais il ne doit pas oublier où il était avant d'arriver à Sainté. On est allés le chercher en N2, à Epinal. S'il en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'ASSE. Ce serait bien qu'il soit redevable, qu'il permette au club de prendre un peu d'argent sur son transfert. En tout cas, il ne faut pas qu'il parte cet hiver. On a besoin de lui. Techniquement, il est au dessus du lot. Et physiquement, c'est costaud. Avec le duo Charbonnier-Krasso devant, je ne vois pas comment on pourrait descendre en National. »