ASSE – L'oeil d'Adrien Ponsard : « Le Mercato est cohérent mais il faut faire l'effort sur un bon buteur »

« J'ai regardé les deux premiers matches. A Dijon, c'était catastrophique, on s'est fait transpercer. Il y aurait pu y avoir 3-0 ou 4-0 en début de deuxième mi-temps ! Certains joueurs n'y étaient pas du tout. Contre Nîmes, ce n'était pas mirobolant non plus mais c'était quand même mieux. Ce qui est flagrant, c'est qu'il manque un buteur. Krasso est trop seul. Je trouve que le Mercato est cohérent mais il faut faire l'effort sur un bon buteur. Batlles a dit qu'il voulait au moins deux attaquants. J'espère qu'on lui donnera les moyens d'en prendre des bons. Pour l'instant, on a pris des anciens comme Giraudon et Briançon. C'est bien. Ils connaissent la L2, ils ont un bon état d'esprit. Il faut des gars comme ça, rodés à ce championnat. Batlles veut une équipe technique et il a pris des joueurs à l'aise avec le ballon : Chambost, Lobry, Cafaro. C'est cohérent. Et Pintor doit avoir du potentiel puisque Lyon avait misé 5 M€ sur lui. Il n'a jamais eu sa chance là-bas, il va l'avoir chez nous. Batlles le connait. S'il l'a pris, c'est qu'il croit en lui. Même si les deux premiers matches ont été décevants, j'ai envie d'y croire. L'équipe a été fortement remaniée, il faut du temps pour que la mayonnaise prenne.

« J'ai confiance en Batlles »

Mais il y a un bon amalgame entre les anciens et les jeunes. On est allés chercher des cadres. Il en fallait. On en manquait avec Puel. Ce groupe me fait un peu penser à celui de 1998, quand on était remontés. Il y avait des jeunes et des briscards, pareil. On n'avait pas très bien démarré non plus, on avait fait sept nuls avant de remporter notre première victoire. Là, le problème, c'est qu'on part à -3. On a déjà huit points de retard sur les leaders. C'est un gros handicap. Dès lundi à Quevilly, il faudra absolument l'emporter. On n'a pas le choix. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait partir ceux qui voulaient partir comme Youssouf et Bouanga. Bouanga, c'est un bon joueur, il aura marqué pas mal de buts sous le maillot vert, mais à Dijon, il n'avait pas envie. Il était préférable qu'il parte et 5 M€, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire partir Aouchiche, Abi, Moukoudi... Ce n'est pas gagné. J'espère vraiment que Batlles aura un ou deux bons attaquants. C'est là qu'il faut lâcher l'argent, c'est maintenant ! C'est notre saison qui est en jeu. On voit que Batlles n'hésite pas à faire jouer des jeunes : Rivera, Mouton que je trouve vraiment intéressant, Aiki qui peut être un bon petit joker. C'est bien de s'appuyer sur le centre. Vraiment j'ai confiance en Batlles. Mais il faut lui donner les moyens de construire le meilleur effectif possible et ça passe par du renfort devant. C'est indispensable. »