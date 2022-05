ASSE – L'oeil de Denis Balbir : « Un poids sur les épaules que d'autres n'ont pas pour le maintien »

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

« Comme on pouvait s'y attendre, Saint-Etienne s'est incliné à Rennes (0-2). Encore une fois, il y a eu des déficiences collectives importantes. Au Roazhon Park, les Verts ont encore proposé un jeu minimaliste. En même temps, on savait d'avance que si Saint-Etienne se déplaçait en Bretagne en ouvrant les portes, elle en prendrait cinq ou six. Elle a essayé de les fermer. Elle en a pris deux. C'est simplement la différence de niveau qui a fait le tableau d'affichage.

Dans l'idéal, pour s'en sortir, il faut essayer de jouer. En bas, à part Clermont par instant, pas beaucoup d'équipes jouent bien. En même temps, Saint-Etienne a un poids sur les épaules que d'autres n'ont pas dans cette course au maintien. Ne serait-ce que par rapport au statut, au maillot et aux supporters. Le monde du football serait catastrophé de voir l'ASSE tomber en Ligue 2. Les joueurs doivent composer avec cette pression et cela explique certaines défaillances. Quand en plus, on manque de talent individuel, c'est encore plus compliqué...

« Pas certain qu'avec les réservistes, le résultat serait pire... »

A Rennes, Paul Bernardoni a encore pris deux buts. Mis à part sa grosse claquette face à Brest pour ramener les trois points, il n'a pas apporté une énorme sérénité depuis son arrivée. En tout cas pas autant qu'espéré. Il est à l'image du Mercato d'hiver qu'on peut aujourd'hui qualifié de raté avec beaucoup de joueurs blessés (Sako, etc.) ou qui sont arrivés blessés (Crivelli).

Si Pascal Dupraz a sorti Timothée Kolodziejczak au Roazhon Park, c'est son autre cadre défensif Eliaquim Mangala qui a cette fois-ci donné les deux buts à Lovro Majer. Même s'il a pour lui l'excuse de ne pas bien connaître la Ligue 1, l'ancien défenseur de Manchester City et de Porto est en train de manquer son opportunité de relance. Comme Kolo, il n'a pas su faire les choses qu'il fallait faire et ce n'est pas vraiment une surprise de voir aujourd'hui Saint-Etienne parmi les pires défenses du championnat avec plus de 70 buts encaissés. On voit de telles erreurs individuelles que j'en viens toujours à me demander s'il ne faudrait pas faire appel à des réservistes. Je ne suis pas certain qu'avec des joueurs de National 2 ou National 3 le résultat serait pire.

« Objectif quatre points sur neuf »

Maintenant ne soyons pas hypocrites : dès que Saint-Etienne joue, qu'il gagne ou qu'il perd, la première chose que l'on regarde, ce sont les résultats des autres. Ce week-end, le seul qui en a profité, c'est Troyes – qui s'est quasiment sauvé en battant Lille (3-0). Pour les autres, ça fait les affaires des Verts. Metz et Bordeaux, qui ont en plus un calendrier difficile, sont quasiment en Ligue 2. Il est de plus en plus évident que la bataille pour la place de barragiste va se jouer entre Saint-Etienne, Clermont, Lorient et Angers. Maintenant l'ASSE va jouer un match compliqué à Nice, sans public contre Reims, avant de finir sur la pelouse du FC Nantes qui sera peut-être déjà européen en cas de victoire en Coupe de France.

S'il y a beaucoup d'incertitude sur cette fin de championnat, ce serait quand même bien de prendre au moins quatre points sur neuf et voir ensuite si une équipe a fait moins bien parmi celles de devant. La série commence par une expédition sur la pelouse du Nice de Christophe Galtier en milieu de semaine prochaine. Même si les Aiglons font un peu moins peur que l'attaque mitraillette des Rennais, cela reste un bloc très difficile à bouger. Si les Verts s'en sortent déjà avec un point, ce sera pas mal... »

