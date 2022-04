ASSE - L'oeil de MC Pampille : « Dupraz commence à s'enflammer mais ce n'est pas le moment de faire le malin ! »

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« Contre Troyes, il y avait du monde au stade mais l'équipe a déçu, elle n'a pas réussi à emballer le match, ni à le gagner. On était même plus près de le perdre. J'ai eu l'impression de revoir l'équipe de Puel. C'était la même sensation. Ça manquait de cohésion. Techniquement, c'était faible, surtout en première mi-temps. Dupraz a corrigé des choses depuis qu'il est là mais ce n'est quand même pas la panacée. Ça reste laborieux. Contre Troyes, physiquement, on s'est fait bouger, on n'était pas trop là dans les duels.

« Avec la blessure de Sacko, j'ai peur que la dynamique soit cassée »

La blessure de Sacko a déstabilisé l'équipe. Franchement, c'est la pire des nouvelles. J'ai peur qu'avec sa blessure, la dynamique soit cassée. On n'a vraiment pas de chance. On avait réussi à trouver un équilibre. S'il fallait pas qu'un joueur se blesse, c'était lui ! Il va être très dur à remplacer. Plutôt que Moukoudi, je préférerais voir Sow ou Bakayoko, que j'avais trouvé bon à Lyon. Ce serait bien de lui redonner sa chance, je pense. Sacko, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt de notre Mercato. Sans lui, on a vu que Thioub était en difficulté contre Troyes. Mangala, c'est pas magique. Bernardoni, j'aime bien son état d'esprit mais je ne suis pas sûr qu'il soit 100 fois meilleur que Green. Sako, je ne vois pas trop pourquoi on l'a pris. Quant à Crivelli et Gnagnon, c'est la bonne blague et la super blague ! On n'a pas de flair, c'est fou ! Crivelli devrait débuter, il serait temps ! On va voir, mais je pense que la seule bonne trouvaille, c'est Sacko, comme Neyou à une époque. Lui d'ailleurs, il a disparu. Trauco, pareil, alors qu'il a largement sa place. Techniquement, il est quand même bien meilleur que Kolo...

« Dire que Bouanga est un joueur de Ligue des champions... On a vu le résultat »

La faiblesse technique de l'équipe, c'est quand même quelque chose... Boudebouz a fait de bonnes choses à l'arrivée de Dupraz mais on le voit beaucoup moins depuis quelques matches. Khazri, contre Troyes, j'ai trouvé qu'il était retombé dans ses travers, à parler avec l'arbitre, à s'énerver. Et Bouanga a vraiment été mauvais. Dupraz l'avait encensé, à dire que c'est un joueur de Ligue des champions... On a vu le résultat. Il veut redonner confiance à ses joueurs mais à force de les encenser, ça peut avoir l'effet inverse. Je trouve aussi que Dupraz était arrivé avec pas mal d'humilité, mais qu'il manque de modestie depuis quelque temps. Il commence à s'enflammer, à dire qu'il ira vivre un match dans le kop pour fêter le maintien. Ce n'est pas le moment de faire le malin ! Le maintien n'est pas assuré mais il parle comme si c'était déjà fait. C'est un bon meneur d'hommes. Il a créé une cohésion qui n'existait pas avec Puel. On est passés de la 20e à la 18e place. C'est bien. Mais attention à ne pas se voir plus beaux que nous le sommes. On a encore de gros manques. Dupraz, je ne le trouve pas magique dans son coaching. Avec sa défense à cinq, y compris contre une équipe aussi défensive que Troyes... Il a du mal à changer quand ça ne marche pas. Et les prochains matches s'annoncent compliqués. Il ne faut surtout pas se croire arrivés. »

Laurent HESS

Rédacteur