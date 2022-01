ASSE - L'oeil de MC Pampille : « Si on tombe en L2, on pourra remercier Caiazzo et Romeyer... »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

« Ce derby, c'était d'une tristesse infinie. J'ai trouvé l'OL assez faible mais nous, on est en dessous de tout. Le match était minable, on s'est ennuyés. Il n'y avait pas de rythme, on aurait dit un match amical même si ça s'es tun peu énervé par moments. Ça fait sept défaites de suite. On a toujours 12 points. Après 21 journées, je pense que c'est du jamais vu. Pour le maintien, ça commence à devenir mission impossible.

Beric ne ferait pas de mal

Il va y avoir le retour de Bouanga, de Khazri, et il reste encore quelques jours pour recruter, mais on a déjà pris beaucoup de retard. Et ce n'est pas notre Mercato qui me rassure, jusque là. On savait qu'il y avait urgence et on a pris Gnagnon alors qu'on se demande s'il sera prêt à jouer un jour. Du coup on prend Mangala. Pourquoi pas, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, comme Sako et Thioub. On dirait qu'on recrute pour recruter, mais qui va vraiment apporter quelque chose là dedans ? C'est un Mercato par défaut. Ramirez est déjà reparti. On ne l'a quasiment pas vu. Impossible de le juger, mais on se dit qu'il aurait quand même pu apporter. En 9, on lui a préféré Krasso... On parle d'un retour de Beric. Je suis plutôt pour. Je l'aime bien. Il ne ferait pas de mal. Ce n'est pas le meilleur 9 mais on sait ce qu'il peut apporter. Ce ne serait que du bonus par rapport à ce qu'on a en boutique. De toute façon, Dupraz n'a pas l'air d'aimer jouer avec des attaquants. Contre Lens, c'était Boudebouz en pointe, à Lyon c'est Aouchiche et Nordin. Il nous a mis cinq défenseurs et trois milieux défensifs, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner des matches. On n'a plus rien à perdre, il faut tenter ! Je n'étais pas trop fan de Puel mais pour cela, je ne vois pas trop de différences hormis dans les discours, avec la positive attitude. Mais ce n'est pas ce qui va nous faire gagner des matches... J'ai l'impression qu'on fait tout à l'envers dans ce club. La gestion est catastrophique. Si on tombe en L2, on pourra remercier Caiazzo et Romeyer... »