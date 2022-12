ASSE - L'oeil de Stéphane Testé : « Le bonheur est–il dans le prêt ? »

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« Le mercato d’hiver n’a pas encore ouvert ses portes, mais, comme à chaque fois, il va précéder l’ouverture des soldes.

Les deux ont un point commun : les bonnes affaires y sont rares et c’est surtout l’occasion d’éliminer les surplus ou stocks. Traduisez ainsi : pour de nombreux clubs il s’agit de « dégraisser » voire se débarrasser d’éléments indésirables.

Difficile équation, mais pas impossible : réaliser de bonnes pioches et donc se renforcer car il convient de distinguer recrues et renforts.

L’hiver est là, les supporters sont las mais nous sommes tous à espérer un redoux pour un printemps plus vert pour relever enfin la tête… vert et fier !

Premier mouvement, le prêt au Paris FC d’Yvan Maçon, qui aura soufflé le chaud et parfois l’effroi dans son couloir, avec une impression de gâchis pour quelqu’un d’extérieur. Problème de mentalité, de comportement ? De ma palce je n’ai pas les éléments pour juger. Trouvera –t-il une herbe plus verte dans la capitale ?

Parallèlement, Faouzi Ghoulam, enfant du Forez, a repris l’entrainement avec son club formateur, 9 ans après l’avoir quitté pour Naples.

A première vue, une idée alléchante : connaissance du club et de ses valeurs, vrai joueur de piston venant combler un vide côté gauche de la défense, où avoir enfin un vrai gaucher n’est pas une idée farfelue. Mais une idée risquée, un pari. De nombreuses blessures ces dernières années avec des matches en pointillés, sans club depuis juin … cela ne nous rappelle-t-il pas des précédents peu convaincants pour ne pas dire des flops. Il y a un an, on avait vu débarquer plein d’espoir un autre international, Eliaquim Mangala, sans club qui semblait affûté par son travail d’entretien au soleil de Floride. On connait le résultat.

Mais a-t-on le choix ? En tout cas, lanterne rouge de ligue 2 et finances limitées, on ne peut rêver du premier choix.

Le bonheur sera –t-il dans le prêt en attaque ou dans la relance par transfert de joueurs de banc dont on connaît le potentiel ? Par exemple un Gaëtan Charbonnier au pays de la mine ?

Toujours est-il que la lampe du mineur sera bien utile pour nous extirper de cette si noire galerie et regoûter à un peu de lumière.

On est donc prêts à guetter ce mercato qui ne peut et ne doit être juste une opération d’ajustement.

C’est une opération plus lourde et une question de survie, pour la cellule de recrutement mais aussi et surtout pour notre club.

Dans le transfert ou dans le prêt, la bonne heure en dépend. »

Stéphane TESTE