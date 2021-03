ASSE : l’OM, danger n°1 des Verts contre l’AS Monaco ?

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

L’AS Monaco connaît un petit passage à vide. Machine à marquer depuis l’arrivée de Niko Kovac, le club de la Principauté est resté muet lors de ses deux derniers matches de L1 après avoir marqué au moins 2 buts lors de chacun de ses 11 précédents. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder se sont ainsi inclinés à la Meinau face au Strasbourg (0-1), avant d’être tenus en échec dimanche à Louis II contre le LOSC (0-0).

Kovac entend enrayer ce coup de mou vendredi contre l’ASSE en lancement de la 30e journée de Ligue 1 (21h) avec une ambition déjà déclarée : s’imposer pour garder ses distances avec l’OM, que le coach allemand craint tout particulièrement pour la fin de la saison.

« On regardera le podium plus tard. Marseille est en train de pousser derrière nous. Il faut assurer la quatrième place. Ensuite, on évoquera le podium si on peut », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Kovac veut s'imposer à Saint-Étienne pour éloigner la menace OM

Si le coach de l’AS Monaco (4e) entend donc motiver ses joueurs avec le spectre de l’OM (5e), il ne semble pas avoir trop de quoi s’inquiéter puisqu’onze points séparent les deux équipes. L’ASSE, par ricochet, pourrait en revanche payer le duel à distance entre les clubs phocéen et monégasque.