ASSE : l’OM et l’OL offrent un dernier espoir à Puel avant Metz

Zapping But! Football Club ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

Faut-il craindre le pire pour l’ASSE à Metz cet après-midi (17h) ? Alors que les Verts n’ont toujours pas glané le moindre succès cette saison, ils sont loin de partir avec la faveur des statistiques à Saint-Symphorien. Opta fait par exemple remarquer que l’ASSE n'a gagné aucun de ses cinq derniers matches face à une équipe située à une des deux dernières places de L1, s'inclinant notamment lors des trois plus récents !

L’Équipe ajoute que l'ASSE est l'équipe que Frédéric Antonetti a battue le plus souvent en L1 : 13 fois en 29 matches (8 nuls, 8 défaites). Il reste néanmoins deux lueurs d’espoir. Si les Verts n'ont plus gagné à Saint-Symphorien depuis mars 2015, la formation stéphanoise a remporté 55 matches contre le FC Metz en L1 (24 nuls, 23 défaites).

Il n’y a que l'OM qui a battu plus souvent un même adversaire dans l'histoire du championnat de France (56 contre l’OGC Nice... et contre le FC Metz). Autre point positif pour les Verts : l’ASSE est la deuxième équipe de L1 (ex æquo avec Clermont et Nice), derrière le PSG à avoir gagné le plus de points après la 80e minute : 3 unités. Ces points ont été récoltés face au LOSC (1-1), l’OL (1-1) et le SCO d’Angers il y a huit jours (2-2).

