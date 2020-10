ASSE : l'OM et le FC Nantes ont déjà marqué Aouchiche au fer rouge

Dans un été où l'ASSE a compté ses sous, Adil Aouchiche a constitué un des gros paris de Claude Puel. L'entraîneur stéphanois souhaitait absolument la venue du milieu de terrain du PSG et après l'avoir obtenu, il en a déjà fait un de ses hommes de base.

Dans une interview accordée au site du club, Adil Aouchiche s'en réjouit. « Le coach me fait confiance, il m’a titularisé six fois sur six. C’est la preuve qu’il compte sur moi. Le but, c’est de ne pas le décevoir et de travailler très dur », explique l'une des recrues stéphanoises de l'été.

Des premiers souvenirs marquants pour Aouchiche

Et Adil Aouchiche a déjà été marqué par ses débuts stéphanois pour plusieurs raisons. Son temps de jeu bien sûr, mais aussi deux moments marquants. « La victoire au Vélodrome était forte. Le club n’avait pas gagné depuis plus de 40 ans là-bas. On voulait effacer cette statistique. Et, pour un Parisien comme moi, jouer à Marseille n’est jamais anodin ».

Outre ce succès historique face à l'OM, Adil Aouchiche pointe un autre moment important dans son calendrier. « Personnellement, mon premier but en Ligue 1 à Nantes a été également marquant. Ça fait partie des moments que je rêvais de vivre quand j’étais plus jeune », confie Aouchiche.