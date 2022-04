ASSE : l'OM, Lorient... Bernardoni fait passer un message

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Après la défaite contre l'OM (2-4), Paul Bernardoni a eu un mot sympa pour Timothée Kolodziejczak. « Ça fait chier pour Kolo. Je suis le premier dégoûté pour lui, il n’a bien évidemment pas fait exprès. Mais je n’oublie pas qu’à Clermont, il met le but qui nous permet de gagner. Et ces deux points en plus qu’on a grâce à lui, ils sont quand même très importants aujourd’hui. Les penaltys, c’est toujours rageant, mais je n’avais qu’à les arrêter. »

Et au portier de prôner l'union sacrée... « On a fait trop d’erreurs aujourd’hui, mais on ne s’en sortira pas si on n’est pas ensemble. »

De là haut vous contemple le plus grand palmarès du football français #ASSE #ASSEOM pic.twitter.com/35Cm9aE7aa — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 3, 2022

Pour résumer Selon le gardien de l'ASSE, le salut des Verts passe par une solidarité à toute épreuve... « On a fait trop d’erreurs aujourd’hui, mais on ne s’en sortira pas si on n’est pas ensemble», a-t-il confié après la défaite contre Marseille.

Laurent HESS

Rédacteur