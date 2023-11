Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En Coupe de France, et notamment lorsque des clubs qui n'évoluent pas dans la même division, il est souvent question de recette. Et la tradition veut que le club le plus important des deux laisse l'intégralité de cette dite recette au plus petit. Ce fut encore le cas samedi dernier lors du match du 7e tour opposant le FC Bourg-Péronnas à l'ASSE et les dirigeants stéphanois sont donc repartis sans le moindre euro.

Foot-business

En revanche, et cela n'a pas vraiment plu aux supporters stéphanois, il semble que le prix des places ait atteint un montant plutôt rare. Les Magic Fans ont voulu le faire savoir au travers d'une banderole ci-dessous, estimant que le foot-business avait dépeint sur le FC Bourg-Péronnas.

👊 Les Magic Fans avaient un message à faire passer à Bourg-en-Bresse hier !



« 12€ la place : Quand le foot business déteint sur le F.B.B.P. » pic.twitter.com/jrbGwMj2Du — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) November 19, 2023

Podcast Men's Up Life