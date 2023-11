ASSE : la banderole incendiaire des Magic Fans contre Labrune et la LFP

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que la LFP a organisé en urgence cette semaine une Assemblée Générale visant à faire revalider certains points de l’accord avec le fonds d’investissement CVC et que plus de 95% des clubs l’ont ratifié, il existe quand même des voix pour s’élever contre cette décision qui hypothèque une partie des droits TC pour de longues années… Et pas seulement du côté du Havre.

« LFP – CVC : la nouvelle arnaque du foot français »

Dans le Forez, les supporters sont en effet très méfiants au sujet de cet accord de court terme, qui a simplement permis à certains dirigeants (dont le tandem Caïazzo – Romeyer) de gagner du temps. Lors du match face à Pau hier (1-2), les Magic Fans 1991 ont publié une banderole contestataire contre cette décision prise par Vincent Labrune : « LFP – CVC : la nouvelle arnaque du foot français ».

Il faut dire que l’accord ratifié ce jeudi a protégé les sept clubs français les mieux dotés (PSG, OM, OL, Rennes, Lille, Nice, Monaco), qui doivent toucher la fin de leur manne en juin 2024 et qui auraient pu voir leurs versements gelés si l’accord de répartition n’avait pas été validé cette semaine…

« LFP-CVC : La nouvelle arnaque du foot français » banderole des MF91 en première période de #ASSEPAU #ASSE #MF91 pic.twitter.com/3OWqjWInXo — Envertetcontretous (@Site_Evect) November 25, 2023

