ASSE : la belle attention de Gourna-Douath

Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Devant les médias, après la victoire contre Clermont (3-2), Lucas Gourna-Douath a mis en avant l'état d'esprit des Verts. « On a un état d'esprit irréprochable, a soutenu le jeune milieu. On commence à être récompensés. C'est un soulagement mais il y a encore du travail, on est encore relégable. »

Gourna-Douath : « On la dédie aux supporters »

Et à lui d'ajouter : « On travaille pour remonter au classement, on bosse. On a une grosse force mentale. Cette première victoire, on la dédie aux supporters. »

Bonne semaine à tous ! 💚pic.twitter.com/otPStkmgBn — Sainté Inside (@SainteInside) November 8, 2021