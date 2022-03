ASSE : la blessure de Sacko a plombé le vestiaire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Lancée dans une opération maintien où chaque détail compte, l’ASSE n’avait pas besoin de cela. Hier, Falaye Sacko n’a passé que onze minutes sur la pelouse devant Troyes (1-1) avant de s’écrouler seul, en se tenant le genou droit. Les premiers examens ont révélé que le joueur prêté par Guimaraes était sérieusement touché au ligament latéral interne.

« Je suis effondré pour Falaye mais on va trouver les solutions pour le remplacer », a tenté de positiver Pascal Dupraz en conférence de presse d’après match. Après la rencontre, Mahdi Camara s'est également présenté très déçu devant les médias en déplorant aussi la blessure de Sacko, à l’image de ses coéquipiers.

« C'est dur. Depuis que Falaye est là, il est super important sur le terrain et en dehors, dans le vestiaire. Je suis de tout cœur avec lui. J'espère qu'il va vite revenir. Il avait le moral dans les chaussettes, avec ses béquilles, a-t-il soufflé. Falaye, c'est un super joueur. Il va vite, il est bon dans les duels et il ressort très bien les ballons. Il était vraiment très important. On va devoir faire sans lui. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LE GRAND BLUFF ! 🤥

Le dossier de la vente du club, qui est au point mort, présente de nombreuses zones d'ombre.On en vient même à se demander s'il existe réellement...

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/67briIKXf2 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 15, 2022

Pour résumer Falaye Sacko (26 ans) s’est sans doute gravement blessé vendredi contre l’ESTAC en ouverture de la 29e journée de L1 (1-1). Si des solutions de remplacement existent, ce coup dur a plombé le vestiaire de l’ASSE. Mahdi Camara en tête.

Bastien Aubert

Rédacteur