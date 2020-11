ASSE : la colère froide de Romeyer ne viserait pas Puel !

L'ASSE a concédé samedi une 7e défaite de rang en L1 en s'inclinant samedi à Brest (1-4). Cette déroute place les Verts à la 16e place du classement avant de recevoir dimanche une équipe de Lille qui vient d'étriller le FC Lorient (4-0).

Devant ce tableau, noir, les critiques se font de plus en plus vives autour de Puel treize mois après son arrivée en compagnie de ses deux hommes de confiance : Xavier Thuilot (Directeur général) et Jean-Luc Buisine (Responsable du recrutement). Le manque de résultats commence à faire boullir en interne.

« Romeyer est bien plus malin... que Caiazzo »

Lundi soir, Mohamed Toubache-Ter a ainsi expliqué que « Roland Romeyer commence sérieusement à s’impatienter... ». Un message qui semble traduire un certain malaise du côté de L'Etrat. Dans ce cadre tendu, une précision de l’insider ce matin est d’importance. A un twittos qui commençait à déblatérer sur les faibles moyens mis à disposition des dirigeants pour recruter au mercato, il lui a été répondu : « C’est vous qui faites cette déduction... pas un seul instant, vous vous dites que votre Président en a après ses joueurs ? Romeyer est bien plus malin... que Caiazzo. »