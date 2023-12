ASSE - Nîmes : la Coupe de France à la poubelle... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

LARSONNEUR (4)

Capitaine, il a été surpris sur l'ouverture du score des Crocos. Et n'a pas brillé par ses relances. Après Guingamp (1-3), son retour à lacompétition est laborieux.

NOKOUE (4)

A l'origine de deux buts lors du tour précédent à Bourg-Péronnas (3-0), le Camerounais avait brillé par ses centres. Le but nîmois est venu de son côté, suite à une perte de balle de sa part. Un bon centre pour Chambost (65e) mais c'est tout.

OWUSU (4)

Sérieux et appliqué à Bourg-Péronnas, il a été moins serein face aux Crocos. Mais dans les duels, on l'a parfois senti un peu tendre et il a eu des absences.

NADE (5)

Promu capitaine, le gaucher a fait figure d'ancien dans cette défense juvénile. Avec sa puissance, il a fait son match. Le meilleur défenseur vert sur le terrain.

BLADI (4)

Le latéral gauche n'avait pas franchement convaincu lors du tour précédent, mais Huard lui a fait confiance. Et cette fois encore, il est apparu assez fébrile. Une volonté d'allant de l'avant, mais un déficit technique, une précipitation qui laisse le doute sur sa capacité à jouer au haut niveau.

Bouchouari aux abonnés absents, Dieye trop seul à essayer

FOMBA (4)

Face à son ancien club, Fomba a été l'un des rares joueurs expérimentés à débuter. Mais il est passé à côté de son entame de match, avec plusieurs pertes de balle. Et n'a jamais pu sortir du lot. Une frappe au dessus (62e).

DIEYE (6), puis CHARBONNIER

Ailier droit dans le système mis en place par Huard, Dieye, ignoré jusqu'au bout par Batlles, a fait parler sa vitesse. Le Sénégalais a fait des différences, des centres, il a apporté de la profondeur et a provoqué des fautes. Le danger n'est venu que par lui jusqu'à son remplacement par CHARBONNIER. Entré en jeu en fin de match, l'attaquant n'a pas eu la moindre occasion.

AMOUGOU (5), puis MOUEFFEK

De retour d'Indonésie où il a été élu 3e meilleur joueur de la Coupe du monde U17, Amougou a fait ses débuts chez les pros. Au dessus du lot techniquement, disponible, il a livré un match correct, sans plus. Remplacé par MOUEFFEK, venu apporter sa puissance un peu trop tard. Le Marocain a été le seul Vert à inquiéter le portier nîmois, d'une frappe sèche de 20 mètres (85e).

BOUCHOUARI (3), puis CAFARO

En relayeur, Bouchouari a souvent demandé le ballon en début de match mais il n'a pas eu l'influence que l'on pouvait espérer et a vite disparu. Larsonneur lui a mis une soufflante suite à une perte de balle très dangereuse (45e). Décevant. Remplacé par CAFARO, auteur d'une reprise trop écrasée sur un centre de Dieye (78e) et maladroit sur ses coups de pied arrêtés, ce qui lui a valu quelques sifflets du kop nord.

CISSE (3), puis CHAMBOST

Ailier gauche, le Guinéen, révélation de la campagne de matches amicaux, a trop cherché à faire la différence à lui seul, et il n'est quasiment jamais passé. Une volée dans les nuages (55e). Remplacé par CHAMBOST, auteur d'une vilaine tête au dessus, seul à six mètres du but (65e) et trop lent dans ses enchaînements.

OTHMAN (3), puis RIVERA

L'avant-centre franco-tunisien a gâché une belle occasion d'entrée de jeu sur une remise de Cissé (2e). Il a cherché à dézoner pour peser, en vain. Bien trop léger. Remplacé par RIVERA, qui a joué en pointe jusqu'à l'entrée de Charbonnier dans le dernier quart d'heure...

Podcast Men's Up Life