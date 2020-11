ASSE : la crainte d’une plus grande hécatombe se profile dangereusement

La liste est tellement longue que Claude Puel n’a pas voulu l’esquisser dans ses détails vendredi e conférence de presse. Cette saison encore, l’ASSE semble frappée d’une malédiction concernant les blessures. L’hécatombe pourrait se poursuivre dès aujourd’hui pour la réception du Montpellier HSC.

Si le MHSC s'appuie sur le onze le plus âgé de l'élite (29 ans et 101 jours), il s’agit aussi de l’équipe la plus rugueuse sur le rectangle vert. Les hommes de Michel Der Zakarian ont en effet déjà écopé de 5 cartons rouges en 8 journées et qui se déplacent à Geoffroy-Guichard avec 4 suspendus : Arnaud Souquet, Téji Savanier, Vitorino Hilton et Damien Le Tallec.

Le MHSC est une équipe très rugueuse

Symbole de ce manque de discipline : Hilton, capitaine d'expérience et joueur le plus âgé du championnat, compte déjà 2 rouges en 6 matchs joués. « Le MHSC n’a jamais gagné en voyant rouge avant la pause, une statistique à prendre en compte pour les hommes de Claude Puel qui ne devraient pas hésiter à provoquer balle au pied. En espérant que ça ne fasse pas de nouveaux blessés », glisse EVECT en guise de mise en garde.