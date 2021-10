ASSE : La date des retrouvailles devant la justice avec Ruffier fixée !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’ASSE et Ruffier se retrouveront devant les prud’hommes le 7 février 2022. L’ancien gardien des Verts a contesté son licenciement pour faute grave et réclame plusieurs millions d’euros à son ancien club rapporte RMC Sport. Stéphane Ruffier mettrait en avant un « préjudice moral » et une « perte de chance pour sa carrière professionnelle », lui qui est désormais éducateur des jeunes gardien à l’Aviron Bayonnais FC (National 3).

Pour rappel, Stéphane Ruffier avait été licencié pour faute grave suite à une altercation avec Claude Puel, le club l’ayant mis à pied à deux reprises, deux fois pour « acte d’insubordination », pour un retard à l’entrainement qu’il avait contesté, ainsi que pour avoir quitté prématurément un entraînement. Son contrat a été officiellement rompu le 4 janvier 2021. Elu joueur de la décennie à l’ASSE, le gardien le plus capé des Verts semble ne pas vouloir faire de cadeau à son ancien club déjà en difficulté économiquement. Le club lui a démenti le chiffre de 5 millions d’euros mis en avant par certains journaux rapporte également RMC Sport.

🟢 Stéphane Ruffier et Saint-Etienne se retrouveront devant les prud'hommes le 7 février 2022. L'ancien gardien du club conteste son licenciement pour faute grave et réclame plusieurs millions d'euros aux Verts.https://t.co/VgJy7PlM1e — RMC Sport (@RMCsport) October 18, 2021