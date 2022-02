ASSE : la date du retour d'Enzo Crivelli est déjà fixée !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On en sait un peu plus concernant l'indisponibilité de la recrue hivernale de l'ASSE Enzo Crivelli (26 ans). Si la rumeur d'une opération liée à une pubalgie a circulé dans la journée jeudi, celle-ci a vite été calmée par un communiqué aux journalistes suiveurs des Verts dans la journée.

Crivelli apte pour ASSE - Metz début mars ?

Laconiquement et sans trahir le secret médical, Saint-Etienne a expliqué que son avant-centre arrivé de Turquie souffrait d'une autre blessure non liée à son adducteur et qu'aucune opération n'était envisagée par le staff médical.

Le Progrès donne ce matin une date pour son retour à la compétition … Et cela pourrait avoir lieu dans deux semaines après les chocs face à Strasbourg et au PSG. « Il sera indisponible au moins jusqu'à début mars et la réception du FC Metz le dimanche 6 ».