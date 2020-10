ASSE : La défense classe biberon des Verts n'aura pas tenu le choc à Metz (0-2)

C'est une défense fortement amoindrie qui s'est présentée sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Entre les absences de Kolodziejczak qui purgeait son deuxième match de suspension après son carton rouge reçu à Lens, Moukoudi testé positif à la Covid-19 la veille du match et les blessures de Debuchy, Silva, Trauco et Maçon, il manquait du monde. Ce qui a contraint une nouvelle fois Claude Puel à bricoler avec les jeunes. A Saint-Symphorien, la charnière centrale était formée par le duo Sow (18 ans)-Retsos (22 ans). Sissoko (23 ans) évoluait à droite et Moueffek (19 ans) à gauche. Un poste inhabituel pour le milieu défensif stéphanois, qui avait été repositionné sur le côté droit à trois reprises en ce début de saison avant de rejoindre le banc au profit de Sissoko. Encore une défense expérimentale, donc, après la défense à cinq alignée contre Nice (1-3) une semaine plus tôt.

Pris de vitesse, incapables de relancer

Et pour la troisième fois d'affilée, les Verts ont encaissé un but très rapidement. 15 minutes contre Lens, 8 contre Nice et seulement 5 à Metz... Forcément pénalisant. Sur le premier but, la responsabilité de la défense n'est pas engagée. En se désolidarisant du mur, c'est Bouanga qui a facilité le coup-franc inscrit par Boulaya. Mais la jeune arrière-garde stéphanoise a été en grande difficulté dès le début de la rencontre. En manque de repères, prise par la vitesse et la technique des attaquants messins, elle a eu du mal à endiguer les assauts et à ressortir les ballons. L'ASSE est d'abord passée tout proche de la correctionnelle sur une puissante frappe de Nguette (8e). Pajot a eu ensuite lui aussi l'opportunité de doubler la marque (25e). Après avoir subi près d'une demi-heure, la défense a toutefois su sortir petit à petit la tête de l'eau.

Retsos n'a pas surnagé avant de se blesser

Après 75 minutes disputées face à Lens, saluées par son coach, 45 contre Nice où il avait été fautif sur le deuxième but des Aiglons, Sow a disputé cette fois-ci l'intégralité du match. S'il n'a pas été impliqué sur les buts, le Guinéen a montré une nouvelle fois qu'il était encore tendre pour la L1. À ses côtés, Retsos, auteur d'un match prometteur pour sa première contre Nice, n'a pas dégagé une grande sérénité lui non plus. À l'image de sa mauvaise relance dès la première minute et de son intervention illicite sur Centonze qui lui a valu un carton jaune (22e). Et comme s'il n'y avait pas assez d'absents, le Grec s'est écroulé après avoir ressenti une douleur aux adducteurs (48e)... Tshibuabua (18 ans), son remplaçant, est bien entré dans son match. Pour sa première sous le maillot vert en Ligue 1, il a montré une bonne présence athlétique.

Des retours très attendus

Sur un corner, le vainqueur de la Gambardella 2019 aurait pu égaliser sur une tête, trop enlevée (69e). Sur la fin du match, son entente semblait fonctionner aux côtés de Sow et Metz ne se montrait plus dangereux. Mais sur un centre de Maïga, Tshibuabua, pressé par par un attaquant messin, est venu dévié le ballon sur Sissoko, buteur contre son camp. Malheureux sur ce but, l'ancien clermontois a eu des difficultés tout au long de la rencontre, dans son placement défensif et sa technique balle au pied. Peu dangereux offensivement, contrairement à Moueffek, qui de l'autre côté du terrain n'a pas hésité à se projeter. Le milieu de terrain n'a rien lâché et a su s'adapter à ce poste de latéral gauche. Le meilleur défenseur stéphanois de la rencontre.

Avec cette nouvelle défaite, l'ASSE a désormais encaissé 10 buts sur ses quatre derniers matches, elle qui n'avait pas encaissé le moindre but lors des trois premières journées. Dans ce contexte, de pluscen plus pesant, il va sans dire que les retours de Kolodziejczak et Debuchy sont attendus. De Moukoudi aussi. Silva pourrait également apporter son concours. Quant à Trauco et Retsos, il risque de falloir attendre encore un peu avant de les revoir.