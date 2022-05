ASSE : la dernière excuse de Dupraz torpillée par une légende du championnat

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

A son arrivée à Saint-Etienne, Pascal Dupraz s'est efforcé de redonner confiance à toutes les strates du club. Pour cela, il a usé et abuser de tous les compliments possibles et imaginables, quitte à surjouer. Mais maintenant que la relégation guette l'ASSE, c'est chacun pour soi. Samedi dernier, après la défaite à domicile contre Reims (1-2), il a ainsi pointé du doigt les limites physiques de son équipe, qui a encore une fois plongé en deuxième période.

Mais pour Alain Roche, ce n'est pas une bonne excuse. Selon l'ancien défenseur d'Auxerre, Marseille, Bordeaux et Paris, c'est surtout dans la tête qu'il y a un problème chez les Verts : "On parlait de fatigue physique mais je n'y crois pas trop, a-t-il déclaré sur le plateau du Late Football Club. C'est plutôt une fatigue psychologique. Le stress vous amène de la fatigue, vous amène des tensions musculaires, des blessures, une usure mentale aussi pour beaucoup de joueurs qui sont là depuis quatre ans et qui vivent des galères".

L'ancien footballeur ainsi qu'Alain Roche se sont exprimés sur la situation de l' #ASSE https://t.co/E6TPdaUlOd — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 18, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur