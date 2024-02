ASSE : la descente des Verts hante encore Bernardoni

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Prêté à l'AS Saint-Étienne par le SCO d'Angers lors de la seconde partie de saison 2021-2022, Paul Bernardoni était le gardien titulaire des Verts lors de la descente en Ligue 2. Presque deux ans plus tard, le portier de 26 ans, qui évolue désormais à Yverdon Sport en Suisse, garde toujours un goût amer de cette relégation.

"Le barrage reste pour moi le plus grand regret de ma carrière"

"Le barrage reste pour moi le plus grand regret de ma carrière. Dans cette séance de tirs au but, tu peux passer de héros à celui qu'on va pointer du doigt. Au final, il y a cette descente et on va retenir que ça. Ça me fait mal. Quand je revois Sainté en Ligue 2, ça me fout les boules parce que je me dis que c'est moi qui était dans les buts. Pendant six mois, j'y ai pensé", a regretté l'ancien gardien stéphanois dans le podcast La voix des Gardiens.

