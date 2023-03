ASSE : la formation des Verts panique, l’oiseau rare a disparu !

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Le début de résurrection de Benjamin Pavard en Irlande (1-0) a fait du bien à Didier Deschamps, qui manque cruellement de spécialiste au poste de latéral droit en équipe de France. Dans l'Hexagone, le sélectionneur des Bleus est loin d’être le seul dans ce cas de figure.

Selon L'Équipe, ce constat d’un déficit inquiétant de joueurs de très haut niveau dans ce secteur en France a été acté depuis plusieurs années. Comment expliquer cette disette de latéraux qui, à terme, peut nourrir des doutes sur le degré de compétitivité des Bleus sur les très grands tournois ? Malgré une révolution et le rôle devenu central des latéraux dans le football moderne, le poste souffre encore d’un problème d’attractivité.

« Chaque année, on est amenés à discuter avec un ou deux joueurs qui jouent plus haut en leur expliquant qu’en partant de plus loin, en jouant sur d’autres qualités, peut-être auraient-ils plus de chances d’avoir un avenir en pro, en tant que latéral, analyse Laurent Huard, directeur du centre de formation de l’ASSE. C’est rarement le joueur qui va faire la démarche pour jouer à ce poste. En formation, on va se focaliser au moins dans un premier temps sur les postes de centraux, de milieux et d’attaquants. »