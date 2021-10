ASSE : la grande décision au sujet de l’avenir de Puel est tombée !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Les litres d'eau qui se sont déversés hier à Saint-Étienne pendant le derby entre l’ASSE et l’OL n’a pas fait vaciller Claude Puel. Comme à son habitude depuis son arrivée chez les Verts en octobre 2019, le Castrais a su garder le cap pour mener les siens à un nul mérité contre les Gones (1-1).

« Un tournant ? On le saura lors des prochains matches, a analysé Puel en conférence de presse. Il y a un constat : on a mis du cœur, on avait la volonté de ne rien lâcher même si on a été secoués en début de match. Ensuite, c’est devenu un match de ping-pong. Dommage qu’on n’ait pas égalisé plus tôt. Mais égaliser dans les arrêts de jeu, ça veut dire quelque chose... » Le coach de l’ASSE ne croyait pas si bien dire puisque la direction de l’ASSE vient d’acter sa continuité sur le banc stéphanois au terme d’un conseil de surveillance intense.

« Puel, dont le poste d’entraîneur était menacé, garde finalement la confiance de ses dirigeants, explique RMC Sport. Réuni en conseil de surveillance depuis ce lundi matin 8h et jusqu’à la mi-journée, la direction stéphanoise a donc décidé de maintenir Puel dans ses fonctions malgré un bilan comptable de quatre points pris en neuf rencontres. » Prochain match à préparer pour le Castrais : le 17 octobre contre le RC Strasbourg (15h).

🚨 Puel maintenu sur le banc des Verts. La direction a tranché ce lundi matin au conseil de surveillance. — RMC Sport (@RMCsport) October 4, 2021