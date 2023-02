ASSE : la menace est déjà identifiée à Nîmes

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Lundi prochain, les Vers se déplacent dans le Gard pour affronter le Nîmes Olympique, un concurrent dans la lutte au maintien. Positionné à la 17e place de Ligue 2, juste derrière l’ASSE, les Nîmois sont allés chercher le match nul à Rodez. Une rencontre où a brillé un certain Rafiki Saïd qui devrait être le principal danger des Occitans la semaine prochaine.

« Il a été virevoltant de bout en bout. Rafiki Saïd a porté l'attaque croco samedi soir à Rodez. L'ailier comorien de 22 ans, arrivé de Brest à l’intersaison a été de tous les bons coups, et il s'est surtout montré décisif. », explique Midi Libre. « En 6 rencontres, Saïd vient de délivrer 2 passes décisives (contre Le Havre et Niort) et de marquer 2 buts (contre Metz et Rodez). », peut-on lire dans le quotidien régional.