ASSE : la mise au point du club ferme sur la baisse des salaires

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

L’ASSE a tenu à répondre aux informations concernant le sujet sur la négociation de la baisse des salaires évoqué dans L’Équipe du jour. « L’ASSE déplore la publication, dans le quotidien L’Equipe, d’informations erronées concernant les négociations salariales qu'elle a initiées. Celles-ci continuent en effet de progresser dans un climat apaisé et constructif avec des acteurs pleinement conscients des enjeux financiers auxquels le club est confronté. À ce jour, un montant de 1,5 million d'euros a d’ores et déjà fait l'objet d’un accord au titre de la saison 2020-2021 », est-il précisé dans le message en question. Dans ses colonnes, le quotidien sportif indique ce jour que l'ASSE tentait de convaincre ses salariés de faire un geste sur leur salaire et que cette démarche crispait le vestiaire.