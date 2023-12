ASSE : la nouvelle banderole cinglante des supporters des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors du match de Coupe de France face au Nîmes Olympique, perdu par l'ASSE (1-0), les Green Angels n'ont pas été autorisés à déployer une banderole contre Loïc Perrin et Jean-François Soucasse. Alors qu'il était écrit "Loïc Perrin et son charisme d’huître, un club qui sent le sapin, Jean-François Soucasse qui prend les boules, l’ASSE vous souhaite un joyeux Noël" sur cette banderole, c'est Samuel Rustem, le dernier membre du triumvirat, qui aurait donné l’ordre de bloquer ce message.

Les GA92 réclament les départs de Perrin, Soucasse et Rustem

Quelques heures après cet épisode, qui a conduit au boycott du match par le noyau dur des Green Angels, ces derniers en ont remis une couche sur le triumvirat des Verts, réclamant leurs départs sur une nouvelle banderole déployée dans les rues de Saint-Étienne. "Loïc Perrin, Jean-François Soucasse et Samuel Rustem, au lieu de vous cacher, assumez et cassez-vous", pouvait-on lire sur cette banderole, partagée par le compte Twitter @Banquiseee.

