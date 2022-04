ASSE : la nouvelle charge monumentale de Larqué sur Caïazzo !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L’ASSE se bat actuellement pour son maintien dans l’élite. Les Verts peuvent encore être relégué en Ligue 2, en fin de saison. Sur le plan financier, le club n’est plus à vendre après l’accord avec CVC. Une décision qui fait réagir Jean-Michel Larqué.

Sur RMC, il s’est exprimé sur le président de l’ASSE : « Ça fait deux ans que Bernard Caïazzo n’a pas mis les pieds à Saint-Etienne. C’est le président touriste. Il cherche des repreneurs depuis deux ans. J’ai parlé avec Roland Romeyer. Il n’en peut plus. C’est insupportable. Il est pieds et poings liés. Celui qui a le plus de parts c’est Bernard Caïazzo. Donc qui commande ? Le capitaine du sous-marin. Mais c’est un ventilateur ».

Adam Duarte

Rédacteur