ASSE : la pire galère possible pour Puel se profile en janvier !

Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L’ASSE ne gagne toujours pas mais ne perd plus ! C’est l’enseignement à retenir depuis deux matches, accrochés contre le SCO d’Angers à Geoffroy-Guichard (2-2) puis hier à Metz (1-1).

La mauvaise nouvelle pour les Verts, au-delà du fait qu’ils n’avancent pas au classement, pourrait venir de Mahdi Camara. Comme le fait remarquer Sainté Inside, le sélectionneur de la Gambie a assisté au match à Saint-Symphorien et a pu discuter avec le capitaine de l’ASSE à l'issue de la rencontre.

Le Belge Tom Sainfiet, puisque c’est de lui qu’il s’agit, le veut pour la CAN en janvier, ce qui pourrait être synonyme d’absence de taille en plus à gérer pour Puel. Le couteau suisse des Verts pourrait alors disputer trois matches contre le Mali, la Mauritanie et la Tunisie d’un certain Wahbi Khazri...

🇬🇲 Le sélectionneur de la Gambie a assisté au match de cet après-midi et a pu discuter avec Mahdi Camara à l'issue de la rencontre. Il le veut pour la CAN en janvier (un nouvel absent en + à prévoir ?).



📸 @modoubah pic.twitter.com/CAEdTvE8BA — 𝑨𝑺𝑺𝑬 - 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕𝒔𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆 (@AboutSainte) October 30, 2021