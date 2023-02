ASSE : la possible relégation des Verts tournée en dérision

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Relancée par une série de trois matches sans défaite et un mercato très prometteur, l'AS Saint-Etienne vient d'enchaîner deux K.-O. Samedi, elle s'est effondrée dans les dernières minutes contre Sochaux (3-2) alors qu'elle menait 2-1 et hier, elle a été battue à Furiani par Bastia (0-2). Elle qui espérait sortir de la zone rouge s'est enfoncée un peu plus. Elle est désormais 19e et à quatre longueurs du premier non-relégable, Nîmes.

Une situation très difficile, qui pourrait coûter sa place à Laurent Batlles en cas de nouveau mauvais résultat contre Annecy samedi. Mais si la majorité des acteurs du football français regrette que l'ASSE soit tombée aussi bas, il en existe pour en rire. Ainsi, hier soir, le compte Twitter Championnat National a publié un message pour saluer l'arrivée prochaine des Verts dans le troisième échelon national... Il ne s'agit pas du compte officiel du National 1 mais il n'empêche que la blague est de mauvais goût !