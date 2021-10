ASSE : la preuve en chiffres de la résurrection de Youssouf face à l'OL

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

On le sait, un footballeur a besoin d'une durée égale à celle de son indisponibilité pour revenir à son meilleur niveau. Dans le cas de Zaydou Youssouf, opéré d'un genou six mois seulement après son arrivée de Bordeaux à l'été 2019, il aura donc fallu presque deux ans pour redevenir le joueur si prometteur que les supporters stéphanois n'ont hélas que trop peu vu. Mais cela s'est fait lors d'une grande occasion, le derby contre l'OL (1-1), alors tout est pardonné.

L'impression laissée par l'ex-Girondin a été très bonne et les statistiques confirment ce sentiment. Sur EVCT, on apprend ainsi qu'il a touché 45 ballons en 90 minutes et n'en a perdus que 6 (même si l'un a abouti à un but lyonnais refusé par la VAR). Il a réussi 88% de ses passes (30 sur 34, dont 6 sur 9 à longue distance). Il a également remporté 5 duels sur 6 et réussi les 2 dribbles qu'il a tentés. Il a enfin réalisé une interception et contré une frappe adverse. Un vrai gros match, face à un adversaire de premier plan, dans un contexte sulfureux. De bon augure pour la suite de la saison et une bonne nouvelle pour Claude Puel !

