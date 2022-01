ASSE : la raison de l'absence de Nordin face au RC Lens révélée

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

C'est peu dire que l'AS Saint-Etienne aborde son match contre le RC Lens ce soir avec beaucoup d'incertitudes. On le savait depuis longtemps mais la Coupe d'Afrique des Nations la pénalise grandement, Saidou Sow, Harold Moukoudi, Yvan Neyou, Denis Bouanga et Wahbi Khazri étant actuellement au Cameroun. Si on y ajoute le covid et les blessures, cela donne un effectif dégarni pour Pascal Dupraz dans sa dure quête du maintien.

Hier, l'entraîneur des Verts a communiqué la liste des joueurs convoqués pour la réception des Sang et Or. Et, surprise, Arnaud Nordin ne figurait pas dedans. L'Equipe nous apprend ce samedi que c'est en raison de douleurs aux adducteurs, pépin toujours gênant car il ne permet pas de fixer la durée de l'indisponibilité. Tout dépendra de la capacité de guérison du joueur et du repos qui lui sera accordé.