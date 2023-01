ASSE : la réaction de Larsonneur après sa première sous le maillot vert

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Un match, une victoire : elles ne sont pas nombreuses, les recrues stéphanoises de ces dernières années, à pouvoir se vanter de s'être imposées pour leur début. C'est le tour de force qu'a réalisé Gautier Larsonneur hier contre Laval (1-0). Comble de bonheur pour le gardien de 25 ans, il a en plus réussi à préserver ses cages inviolées, pas un mince exploit puisque l'ASSE a la défense la plus friable de Ligue 2. Interrogé par la chaîne du club après la partie, l'ancien Valenciennois a fait part de son bonheur.

"Aujourd'hui (mardi), la priorité, c'était le résultat. Le résultat est là. On a été hermétique, on n'a pas pris de but donc ce soir c'est une belle soirée et j'espère que cela va en appeler d'autres. La fin de match nous a fait du bien, l'entrée de J-P (Krasso) nous a fait un très grand bien. Après, il y a un travail de sape qui a été fait avant qui a fatigué les Lavallois et cela nous a permis d'avoir plus d'espaces en fin de match. On aurait pu corser l'addition avec Charbo' mais on se satisfait de ce 1-0."